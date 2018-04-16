Калуга, 16 апреля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 16 апреля, состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Городской думы под председательством Виктора Борсука. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты поддержали предложения присвоить звание «Почётный гражданин города Калуги» Михаилу Краснопивцеву, занести в «Книгу Почёта» имя Полины Ванеевой, наградить знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением Ингу Грибанскую и одобрили кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги».

Городская дума Калуги Заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Городской думы Калуги 16.04.2018

Были поддержаны предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать водопроводные, канализационные, электрические сети и сети теплоснабжения, водонапорные башни и артезианские скважины в д. Григоровка, Домажирово, Починки и Муратовка, трансформаторные подстанции в Калуге и д. Мстихино и семь квартир в п. Резвань.

Были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям.

Управлению комплексного обслуживания населения одобрена сделка по выбору исполнителя на право заключения контракта на оказание услуг по обращению с ТКО на сумму 2,1 млн. рублей.

Управлению калужского троллейбуса были одобрены договора с ООО «ЯРНЕТ» и ООО «Макснет Системы» на предоставление для коммерческого использования опор контактной сети на сумму 1,3 млн. рублей и 3,3 млн. рублей соответственно.

Также члены комитета рассмотрели обращение первого заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства Алексея Дмитриева о предоставлении предложений в части оптимизации пассажирских перевозок, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения транспортной инфраструктуры и развития улично-дорожной сети.

В настоящее время управлением городского хозяйства города Калуги заключён муниципальный контракт с воронежской компанией ООО «ДорМостПроект» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка документов транспортного планирования», включающий в себя программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексную схему организации дорожного движения, документ планирования пассажирских перевозок на территории Калуги.

Для разработки документа специалисты готовы провести анализ имеющихся мнений, предложений и замечаний в части оптимизации пассажирских перевозок, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения транспортной инфраструктуры и развития улично-дорожной сети.

В течении десяти месяцев будут проведены социологические опросы, проанализированы транспортные потоки и пассажирский трафик.

На основе полученных данных будут выработаны предложения по обустройству новых остановочных пунктов, изменению маршрутов общественного транспорта, изменению схемы дорожного движения, расширению проезжей части и другим мероприятиям.

Затем в течение двух месяцев планируется провести обсуждение предложенных разработчиками решений.

Председатель комитета Виктор Борсук предложил разработчикам также учесть все наработки по оптимизации работы общественного транспорта, подготовленные депутатами Городской думы.