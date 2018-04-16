Ереван, 16 апреля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В результате противостояния между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна в Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе лидер оппозиционного движения, депутат национального собрания Армении Никол Пашинян, сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Никол Пашинян

Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, по-видимому, шумовые гранаты. После этого полицейские в первых рядах временно надели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне демонстрации.

Ранее оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что он и трое его коллег хотят пройти «к месту работы» — национальному собранию. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипиян в ответ заявил, что пропустит только депутатов. Однако Пашинян заявил, что ему не должны указывать, где и как ему идти на работу. Он заявил, что вместе с ним идут журналисты и записавшиеся к нему на прием граждане. После этого Пашинян попытался пройти через заграждение, однако полицейские воспрепятствовали ему и следовавшим за ним протестующим, после чего началось противостояние и полиция применила спецсредства.

В результате Никол Пашинян получил повреждения и был госпитализирован. Депутат НС Лена Назарян сообщила СМИ, что у Пашиняна повреждена рука, а также есть повреждения в области лица.

А исполнительный директор медцентра «Наири» Анатолий Гнуни сообщил, что в больнице в настоящее время находятся Никол Пашинян и трое полицейских, которые получили повреждения в результате столкновений на проспекте Баграмяна.

По словам Гнуни, у Никола Пашиняна рваная рана на запястье, ему наложили швы. Как отметил представитель медцентра, остальные повреждения не столь серьезны, состояние Пашиняна нормальное, и он может прямо сейчас выписаться из больницы. Что касается полицейских, то, по словам Гнуни, у них осколочные повреждения в области конечностей, состояние одного из полицейских более тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Позже сам Пашинян сообщил, что после того, как ему будет оказана первая медицинская помощь, он возвратится на проспект Баграмяна, где проходит акция протеста.

Photolure Колючая проволока на проспекте Баграмяна в Ереване

Сегодня с раннего утра сотни активистов и студентов, поддерживающих движение во главе с Николом Пашиняном, блокировали ряд центральных улиц и перекрестков армянской столицы, что парализовало движение транспорта во многих участках города.

Так протестующие пытаются предотвратить продление власти Сержа Саргсяна уже на посту премьер-министра. Голосование по кандидатуре экс-президента намечено в парламенте на 17 апреля.

По последним данным, в результате столкновения митингующих с полицией пострадали 22 человека, в том числе трое полицейских.