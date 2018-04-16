Столкновение демонстрантов с полицией в Ереване: Пашинян госпитализирован
Ереван, 16 апреля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В результате противостояния между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна в Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе лидер оппозиционного движения, депутат национального собрания Армении Никол Пашинян, сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.
Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, по-видимому, шумовые гранаты. После этого полицейские в первых рядах временно надели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне демонстрации.
Ранее оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что он и трое его коллег хотят пройти «к месту работы» — национальному собранию. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипиян в ответ заявил, что пропустит только депутатов. Однако Пашинян заявил, что ему не должны указывать, где и как ему идти на работу. Он заявил, что вместе с ним идут журналисты и записавшиеся к нему на прием граждане. После этого Пашинян попытался пройти через заграждение, однако полицейские воспрепятствовали ему и следовавшим за ним протестующим, после чего началось противостояние и полиция применила спецсредства.
В результате Никол Пашинян получил повреждения и был госпитализирован. Депутат НС Лена Назарян сообщила СМИ, что у Пашиняна повреждена рука, а также есть повреждения в области лица.
А исполнительный директор медцентра «Наири» Анатолий Гнуни сообщил, что в больнице в настоящее время находятся Никол Пашинян и трое полицейских, которые получили повреждения в результате столкновений на проспекте Баграмяна.
По словам Гнуни, у Никола Пашиняна рваная рана на запястье, ему наложили швы. Как отметил представитель медцентра, остальные повреждения не столь серьезны, состояние Пашиняна нормальное, и он может прямо сейчас выписаться из больницы. Что касается полицейских, то, по словам Гнуни, у них осколочные повреждения в области конечностей, состояние одного из полицейских более тяжелое, он находится в отделении реанимации.
Позже сам Пашинян сообщил, что после того, как ему будет оказана первая медицинская помощь, он возвратится на проспект Баграмяна, где проходит акция протеста.
Сегодня с раннего утра сотни активистов и студентов, поддерживающих движение во главе с Николом Пашиняном, блокировали ряд центральных улиц и перекрестков армянской столицы, что парализовало движение транспорта во многих участках города.
Так протестующие пытаются предотвратить продление власти Сержа Саргсяна уже на посту премьер-министра. Голосование по кандидатуре экс-президента намечено в парламенте на 17 апреля.
По последним данным, в результате столкновения митингующих с полицией пострадали 22 человека, в том числе трое полицейских.