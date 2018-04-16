Киев накрывает газовая истерия, Россию – забвение: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 апреля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Вне политики: жители США протестуют против войны в Сирии;
- Медиа-давление: Вашингтон разрушает миф о своей непобедимости;
- Газовая истерия: Евросоюз «успокаивает» Киев из-за «СП-2»;
- Предложения и замечания: Москва готовит контрсанкционный законопроект;
- Блокировка Telegram: пользователи жалуются на перебои в работе мессенджера;
- Пикник на Вечном огне: омские школьницы забыли урок Коли из Уренгоя.