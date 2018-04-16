Ярославль, 16 апреля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области 45-летний сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем служебного автомобиля совершил аварию, в результате которой пострадали три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Wikimedia.org Проблесковый сигнал

На дороге Семибратово-Вахрушево-Никольское мужчина не справился с управлением, его автомобиль врезался в ВАЗ 21 101. В ДТП пострадали пожилые пассажирки ВАЗа — женщины 60, 59 и 64-летнего возраста. Двоих пришлось госпитализировать.

Руководство регионального ведомства назначило служебную проверку. Виновника ДТП из органов внутренних дел уволили, а его начальники понесут дисциплинарную ответственность.