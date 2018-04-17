Екатеринбург, 17 апреля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Городская администрация Екатеринбурга не нашла ничего лучшего, как организовать противостояние с горожанами по поводу городской символики. Как власти Екатеринбурга готовы уворачиваться и противоречить самим себе, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

Ползучая десоветизация выразилась в демонтаже так называемой Краснознаменной группы, памятника городу Свердловску, знаменующего получения ордена Ленина за вклад города в индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Жители Екатеринбурга считают необходимым вернуть символ города на его законное место, но власти пытаются отвертеться, несмотря на собственные обещания о возврате памятника после реставрации, ссылаясь на некие требования ФЗ от 1997-го «О безопасности гидротехнических сооружений». При этом используется этот формальный повод только по отношению к Краснознаменной группе, якобы представляющей угрозу для эксплуатации плотины городского пруда.

А вот проектировать всякого рода тяжеловесные символы для установки на место бывшей Краснознаменной группы этот ФЗ совершенно не мешает. Мэрия Екатеринбурга, скрываясь за формальными отговорками, демонстративно игнорирует мнение граждан, ведь на основании неоднократно проводившихся опросов очевидно, что большинство горожан — за восстановление памятника, посвященного славной истории города.

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