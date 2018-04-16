Санкт-Петербург, 16 апреля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Поезда от новой станции метро «Новокрестовская» в Петербурге повезут пассажиров 29 апреля по графику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 апреля в ОАО «Метрострой», которое строит тоннели и станции петербургской подземки.

Metrostroy-spb.ru Станция «Новокрестовская» у стадиона «Санкт-Петербург»

В компании опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на станции обнаружились существенные технические недостатки, которые не позволят запустить ее вовремя.

«Всё идет по графику, 29 апреля пассажиры сядут в вагоны и поедут. По плану у нас должна была начаться проверка комиссии, она прошла, были сделаны мелкие замечания, мы их исправляем», — пояснили в «Метрострое».

Напомним, одними из первых станцию опробуют болельщики «Зенита» и ЦСКА, матч на стадионе на Крестовском острове состоится 29 апреля в 16:30. По словам метростроевцев, подземка должна быть в полной готовности как минимум за 4 часа до игры.

Ранее сегодня издание городского правительства «Петербургский дневник» сообщило, что, по сведениям его источника, запуск пробного состава от «Новокрестовской» перенесли на неделю: испытания должны были состояться уже сегодня, но их отложили из-за неудовлетворительных результатов проверки станции.

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Напомним, ранее «Метрострою» уже пришлось опровергать возможный срыв сроков запуска станции, так как «Петербургская сбытовая компания» пригрозила отключить строящиеся объекты «Метростроя» от электричества за многомиллионные долги.