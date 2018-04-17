Орел, 17 апреля, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Споры вокруг запланированного в Орле строительства завода по производству поливинилхлоридовых напольных покрытий все больше накаляют отношения между орловскими общественниками и чиновниками. О том, каковы позиции сторон и чего опасаются жители города, рассказывает редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

Город Орел печально известен своим высоким уровнем безработицы, завод по производству ПВХ-покрытий мог бы стать существенным подспорьем как для решения этой задачи, так и для пополнения бюджета региона. Тревогу общественников вызвал масштаб проекта и то, что в производстве покрытий будут использоваться различные жидкие и сыпучие полимеры, выбросы которых в окружающую среду не сулят ничего хорошего.

Руководство региона в лице врио губернатора Андрея Клычкова напирает на важность завода, используя все те же аргументы о необходимости решения проблем с занятостью населения. И тем не менее, несмотря на то, что завод не является объектом химической промышленности, необходимо решить вопрос, который в исходном генплане почему-то оказался «забыт». Уточнение санитарно-защитной зоны и перевод земель, задействованных под строительство, из четвертой зоны опасности в третью — только после этого возможен какой-то разговор о разрешении на строительство завода. Так что жителей Орловской области вполне можно понять, ведь пока идут всякого рода уточнения, они своими глазами видят, как на площадке, предназначенной для строительства завода, продолжаются работы.

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