Москва, 16 апреля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Законопроект об ответе на санкции Запада пройдет широкое обсуждение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества. Мы сегодня отправляем его президенту РФ, правительству РФ, Совету Федерации, в Общественную палату, комитеты Госдумы и Счётную палату. Далее постараемся максимально провести работу, организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта», — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что закон носит рамочный характер.

«Понимаем, что в обществе уже идёт дискуссия по поводу импортозамещения, исходить надо из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству, но только в том случае, если можно заместить тот или иной продукт или товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством», — указал спикер Госдумы.

Авторами законопроекта стали 327 из 450 депутатов Госдумы.

Речь идет об ответных мерах, которые правительство РФ по решению президента может приниматься в случае недружественных действий США и других стран, которые поддерживают политику Америки. По предложению авторов законопроекта, полный список таких стран также предложит правительство РФ.

Так, авторы инициативы предлагают, в частности, разрешить правительству вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов на усмотрение правительства РФ. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях.