Москва, 17 апреля, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании президиума РАН и учетного совета НИЦ Курчатовского института, заявил о необходимости для России укреплять свои лидерские позиции в математике и других науках. Как согласуется с этим заявлением президента тот вариант Федерального Стандарта общего и среднего образования, который вызывает такую тревогу среди широкой общественности и экспертов, пишет автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Kremlin.ru Владимир Путин встречается с руководством РАН и Курчатовского института

Состоявшееся 4 апреля заседание общественного совета при Минобрнауки было посвящено обсуждению варианта ГОС, который, как оказалось, планируется к принятию. К счастью, этот вариант оказался не окончательным, и на том же заседании министр образования Ольга Васильева заявила, что «ударными темпами» этот вариант приниматься не будет. А значит, надежда на торжество разума и устранение сомнительных нововведений еще остается.

На примере предлагаемого разделения математики на базовый и профильный уровень становится очевидным, что базовый уровень, по которому придется учиться большинству школьников, является не просто упрощением, но и значительным ухудшением по сравнению с предыдущим вариантом преподавания. Отсутствие внятной логической связи преподаваемого материала, недостаточность знаний, которые получает школьник при изучении предмета таким образом, и необязательность многих важнейших тем показывают, что базовый вариант — это вариант катастрофического упрощения, ведущего к деградации образования. Неужели разработчики новой программы ставили перед собой именно такую цель? И почему этот документ входит в столь явное противоречие с Концепцией развития математического образования, утвержденной правительством РФ в 2013 году?

Читайте подробности: Укрепим русскую математику по указанию Путина или разрушим просто так?

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