Канны, Франция, 16 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. С 4 по 11 апреля в Каннах одновременно и совместно с крупнейшим международным рынком телевизионного контента MIPTV состоялся первый фестиваль сериалов Canneseries. Публике и жюри демонстрировались одна или две первых серии, по которым и оценивался весь проект. Показы начались 4 апреля, но торжественная церемония открытия смотра состоялась 7 апреля, накануне начала работы рынка, когда в Каннах собрались почти все из более чем десяти тысяч участников MIPTV. Canneseries открылся внеконкурсным показом сериала «Правда о деле Гарри Квеберта» с Патриком Демпси в роли мужчины, которого подозревают в похищении не по годам сексуальной девочки-подростка.

Кадры предоставил организатор рынка MIPTV — компания Reed Midem Фестиваль сериалов

В конкурсной программе было представлено десять проектов, в число которых, к сожалению, не попали русские сериалы, многие из которых по своему уровню и качеству вполне соответствуют современным международным стандартам, а некоторые даже лучше пары представленных в конкурсе первого Canneseries. Например, очень органично смотрелась бы в конкурсе психологическая драма «Провокатор» кинокомпании «Среда», а мелодрама «Обычная женщина» от студии «1−2-3 Production» канала ТВ-3 могла бы просто украсить и разнообразить конкурс. Дело в том, что большинство отобранных проектов, согласно актуальному спросу аудитории и устоявшейся моде, относятся к жанру криминальной драмы.

Кадры предоставил организатор рынка MIPTV — компания Reed Midem Группа фильма «Состояние» счастья на ковровой дорожке

Мексиканский сериал «Здесь, на земле» посвящен жизни и тайнам одной из самых влиятельных семей страны. Он повествует о двух друзьях с детства, отпрысков очень влиятельных отцов, чьи жизни резко меняются в связи с разными обстоятельствами. Героям предстоит пережить все невзгоды и сохранить свою дружбу. Сорежиссером проекта (а также соавтором идеи и исполнителем одной из второстепенных ролей) выступил известный мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь.

Американский сериал «Убивая Еву» раскрывает тонкости взаимоотношений скучающей и мечтающей вырваться из рутины сотруднице спецслужб Евы и Вильянеллы — талантливой наемной убийцы. Две отчаянные, умные и находчивые женщины как будто играют в кошки-мышки, не только предвкушая результат, но и наслаждаясь процессом.

Главная героиня немецкой «Стенографистки» — строгая женщина с богатой тайной жизнью. Фрейя Беккер работает машинисткой в уголовном розыске Берлина и тоскует по своей дочери, таинственно исчезнувшей одиннадцать лет назад. Она ведет свои независимые расследования и при помощи сообщника убивает выпущенных на свободу преступников. Несмотря на заявленную остросюжетность смотреть сериал просто скучно: нагромождение загадок утомляет, и к разгадыванию страшного ребуса пропадает интерес.

Кадры предоставил организатор рынка MIPTV — компания Reed Midem «Убивая Еву» (кадр из х/ф)

Еще слабее оказался бельгийский триллер «Под прикрытием», наполненный кровавыми деталями жизнедеятельности мафии. Два агента под прикрытием, прикидываясь мирной семейной парой, поселяются рядом с крупнейшем наркобароном и вступают с ним в контакт.

Испанский «Феликс» тоже погружает в атмосферу преступного мира, но отличается интонацией и жанром. Главный герой становится сыщиком почти случайно: он пытается найти девушку, в которую безнадежно влюбился после нескольких встреч. В итоге обычный скромный парень вынужден выживать в гуще опасных событий и ошеломляющих ситуаций, к которым оказывается не готов.

Приз за лучшую мужскую роль получил Франческо Монтанари за работу в итальянском сериале «Охотник». Действие этой криминальной драмы разворачивается в Палермо в 1993 году. Молодому и амбициозному провинциальному прокурору Саверио Бароне хватает смелости отстаивать то, что он считает верным. Его назначают главой антимафиозного отдела Палермо, и очень скоро Бароне благодаря своим блестящим операциям обретает славу непобедимого охотника на преступников.

Кадры предоставил организатор рынка MIPTV — компания Reed Midem «Мигель» (кадр из х/ф)

Награду за лучший актерский ансамбль присудили исполнителям израильского сериала «Мигель» (Рен Данкер, Райль Мендес, Авив Карми, Омер Бен Давид, Мигуэлито Сохуел). Действие разворачивается параллельно в двух временных пластах: герои вспоминают события 16-летней давности, когда, исполняя мечту детства, 23-летний Том усыновляет сироту. Только 5-летний гватемалец Мигель ведет себя враждебно: не хочет уезжать из детдома, отказывается контактировать с новыми родителями, боится Тома и постоянно втягивает его в неприятности… Став совершеннолетним Мигель возвращается на землю предков, чтобы найти свою мать: Том сопровождает его и из любви к сыну пытается сохранить тщательно скрываемую правду. Вручение приза всему ансамблю, а не исполнителю главной мужской роли — несчастного отца Тома — вызывает недоумение. Он на фоне остальных актеров смотрится наиболее убедительно, а гватемальский мальчик абсолютно беспомощен: он только молчит и смотрит себе под ноги, не выражая ничего. В сериале вообще нет ни одного положительного героя: Том раздражает инфантильностью и глупостью; Мигель — необъяснимой упертостью, неспособностью к диалогу и несправедливой ненавистью к чужакам; выдающая себя за жену Тома женщина — слабоволием и пассивностью.

Похожая история о взаимоотношениях приемного родителя и ребенком легла в основу сериала из Южной Кореи «Мать», только актерская игра, как и сюжет, тут на уровень выше. Школьная учительница, никогда не хотевшая иметь детей, понимает, что одна из ее учениц подвергается семейному насилию. Чтобы спасти девочку, которая стала ей маленьким другом, женщина импульсивно похищает ребенка. Первая показанная серия воспринимается как отдельный полнометражный фильм и соответствует всем высоким требованиям киноискусства. В ней есть атмосферность, цельные образы, выразительная и тонкая актерская игра, изящная операторская работа, захватывающий сюжет и увлекательное, трогательное действие, на протяжении которого героиню медленно подводят к преступному решению. В итоге становится понятно, что женщина просто не могла поступить иначе.

Кадры предоставил организатор рынка MIPTV — компания Reed Midem «Состояние счастья»

Тем не менее приз за лучший сценарий (вместе с наградой за лучшую музыку) достался норвежскому сериалу «Состояние счастья», погрузившему зрителей в эпоху конца 1960-х-начала 1970-х со всеми милыми и красивыми атрибутами: платьями, домиками, автомобилями, нехитрым домашними девайсами… Действие разворачивается в маленьком прибрежном городе, где к концу второй серии находят нефть, но основное внимание уделено любовным линиям, которые рискуют сплестись и пересечься в течение повествования: тут и брошенная наивная девушка, вынужденная из-за беременности спешно выйти замуж за нелюбимого; и история Ромео и Джульетты в любви деревенской девушки и сына владельца рыбного завода; и кризис в отношениях зрелой пары, и пр.

Главный приз фестиваля Canneseries достался драматическому триллеру из Израиля «Когда летают герои» о ветеранах закончившейся более 10 лет назад войны, которые объединяются, чтобы найти пропавшую девушку — возлюбленную одного и сестру другого героя. В процессе поисков они оказываются в колумбийских джунглях, но, чтобы достичь успеха, им для начала необходимо разобраться в своих отношениях и разршеить старые конфликты.

Кадры предоставил организатор рынка MIPTV — компания Reed Midem Жюри Фестиваля

Конкурс фестиваля Canneseries включил проекты из разных стран, но, к сожалению, не смог продемонстрировать богатое жанровое разнообразие. Таково влияние моды: лучшие сериалы в разных концах света посвящены бандитам, криминалу и преступлениям. При этом удивительно, что уровень представленных работ оказался разным: рядом с впечатляющими, сильными сериалами можно было увидеть слабые, менее удачные, хоть и по-своему любопытные работы. Сомнительной казалась идея объединить телерынок MIPTV c фестивалем, но итог оказался позитивным: многие участники рынка, которые специально не полетели бы в Канны смотреть сериалы, смогли получить информацию о теленовинках и даже увидеть некоторые из них в промежутках между деловыми встречами и посещением презентаций, питчингов и прочих мероприятий MIPTV.