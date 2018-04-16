37 калужан стали «Заслуженными работниками города»
Калуга, 16 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 16 апреля, состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы под председательством Александра Одиночникова.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты поддержали предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Калуги» Михаилу Краснопивцеву. Михаил Петрович — участник Великой Отечественной войны, командир 473-го полка 154-й стрелковой дивизии. Полк под командованием Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Краснопивцев погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у деревни Вышнее Мосальского района Калужской области.
Получило поддержку парламентариев и предложение посмертно занести в «Книгу Почёта» города Калуги Полину Ванееву — актрису Калужского драматического театра, народную артистку РСФСР, депутата городского Совета народных депутатов (1973 — 1975гг.). Также депутаты поддержали предложение наградить знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением Ингу Грибанскую и одобрили кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги».
Звание «Заслуженный работник города Калуги» будет присвоено 37 калужанам, представителям образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, бизнеса, строительства, сельского хозяйства и промышленности. Депутаты одобрили предложение провести в Калуге День территориального общественного самоуправления 23 мая 2018 года и День городского праздника выпускников — 23 июня 2018 года.
Было одобрено и предложение об упразднении избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга». Полномочия городской избирательной комиссии ранее были переданы территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.