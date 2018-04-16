Калуга, 16 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 16 апреля, состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы под председательством Александра Одиночникова.

Городская дума Калуги Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги 16.04.18

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты поддержали предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Калуги» Михаилу Краснопивцеву. Михаил Петрович — участник Великой Отечественной войны, командир 473-го полка 154-й стрелковой дивизии. Полк под командованием Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Краснопивцев погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у деревни Вышнее Мосальского района Калужской области.

Получило поддержку парламентариев и предложение посмертно занести в «Книгу Почёта» города Калуги Полину Ванееву — актрису Калужского драматического театра, народную артистку РСФСР, депутата городского Совета народных депутатов (1973 — 1975гг.). Также депутаты поддержали предложение наградить знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением Ингу Грибанскую и одобрили кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги».

Звание «Заслуженный работник города Калуги» будет присвоено 37 калужанам, представителям образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, бизнеса, строительства, сельского хозяйства и промышленности. Депутаты одобрили предложение провести в Калуге День территориального общественного самоуправления 23 мая 2018 года и День городского праздника выпускников — 23 июня 2018 года.

Было одобрено и предложение об упразднении избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга». Полномочия городской избирательной комиссии ранее были переданы территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.