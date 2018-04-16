Москва, 16 апреля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Законопроект об ответе на санкции в отношении России Госдума обсудит в первом чтении 15 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля сообщил источник в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Совет Думы принял решение вынести законопроект об ответе на санкции 15 мая», — сообщил собеседник агентства.

Правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств (ограничение не может затронуть препараты при отсутствии российских аналогов), алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит правительство.

Руководители всех фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.