Рим, 16 апреля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Власти Италии не могут в одностороннем порядке снять ограничительные меры с Российской Федерации. Об этом сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

Цитата из х/ф «Шантаж». Реж. Альфред Хичкок. 1929. США На чужих условиях

«Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС», — сказал Волкер.

Дипломат добавил, что Рим не может отменить антироссийские санкции, так как это «грозит серьезными осложнениями» для государства.

Напомним, ранее США объявили о подготовке очередного пакета ограничительных мер против РФ. Ожидается, что 16 апреля о них объявит минфин США. Санкции будут направлены на все предприятия РФ, которые работали с техоснащением, имевшим отношение к президенту САР Башару Асаду.

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