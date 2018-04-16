Москва, 16 апреля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект о контрсанкциях Госдума может рассмотреть в мае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля сообщил источник в нижней палате парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Инициатива включена в примерный план законотворческой работы на май», — рассказал собеседник агентства перед заседанием Совета Думы, который примет решение.

Предполагается, что также Советом Думы будет принято решение установить срок представления в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отзывов, предложений и замечаний — 3 мая 2018 года.

«Инициатива будет направлена в правительство, Счетную палату, Общественную палату», — рассказал собеседник агентства.

Руководители фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Сергей Неверов («Единая Россия») и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств (ограничение не может затронуть препараты при отсутствии российских аналогов), алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит правительство.

Авторы уточняют, что реализация закона не потребует выделения средств из федерального бюджета.