Киев, 16 апреля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Брюссель и Берлин твердо обещают гарантировать транзит газа через Украину после строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня, 16 апреля, украинское госинформагенство «Укринформ».

Лукас Кранах Старший. Старик, обманутый куртизанками. 1537

Издание ссылается на заявления министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера и вице-президента Еврокомиссии по делам энергетического союза Мароша Шефчовича.

«Украина, несмотря на сложные условия, в последние годы, последние зимы, смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что этот транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет — сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен», — заявил, в частности, Шефчович.

«Укринформ» отмечает, что еврочиновник напомнил, что 2019 год, когда истекает украинско-российский газовый контракт, приближается — и поэтому надо придать «политический импульс», в частности, с помощью встреч на высоком уровне, чтобы простимулировать всех — украинцев, россиян, Еврокомиссию — начать очень интенсивную работу над тем, чтобы разрешить все несогласия.

Альтмайер же заявил, что «Северный поток-2» является «проектом с высоким политическим контекстом» и подчеркнул, что именно Германия сделала «всё возможное» чтобы Украина в последние годы была обеспечена газом, причем речь шла не только о транзите, но и реверсе.

Конкретных цифр по объемам транзита российского газа для Украины еврочиновники традиционно не озвучивали.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, в том числе — когда будет построен «Северный поток-2».

«Строительство «Северного потока-2» — выбрасывание на ветер 20 млрд евро — является абсолютно экономически бессодержательным. И это я говорю лидерам Европейского союза: вы просто делаете газ, который вы будете покупать, более дорогим, а свою экономику — неконкурентоспособной. Вы действуете, в данном случае, никоим образом не только в интересах Украины. Вы действуете в интересах единства ЕС и конкурентоспособности ЕС. И я хочу вас уверить, что мой голос, так же, как и голос Украины, очень хорошо услышан», — отметил Порошенко в телеинтервью.

«Северный поток-2» станет тем маркером, который покажет, что ЗСТ с ЕС и Соглашение об ассоциации есть ни что иное, как «Будапештский меморандум-2», комментирует последние новости по проекту «СП-2» украинский эксперт Юрий Гаврилечко.

«Украина, в ущерб себе, полностью выполнит все условия, а ЕС скажет «большое спасибо» и больше не сделает ничего и ничего же не гарантирует. Так всегда поступают с лохами. Так что в переговорах с ЕС единственной политикой должно стать требование: деньги вперед!» — призывает специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после начала эксплуатации газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину останется на уровне 10—15 млрд кубометров. В Киеве же ответили, что не будут транзитировать меньше 40 млрд кубов, иначе обслуживание системы будет дороже доходов от транзита. Последние годы через территорию Украины прокачивалось 80—90 млрд кубометров российского газа, на чём Киев зарабатывал порядка 3 млрд долларов.