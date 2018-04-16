Ярославль, 16 апреля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Размещение на контролируемых мэрией Ярославля земельных участках бин-боксов было незаконно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославля.

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Летом 2017 года частный предприниматель без аукционов и торгов стал размещать на улицах города бин-боксы — урны с рекламой. Мэрия дала разрешение установить 500 бин-боксов. Места установки были согласованы с департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля.

В сентябре прошлого года Ярославским ГИБДД была проведена проверка, которая показала: размещение бин-боксов не соответствует нормативным требованиям, а размещенная на них реклама нарушает требования ГОСТ к наружной рекламе на автомобильных дорогах.

Госавтоинспекторы обязали мэрию демонтировать нарушающие законы урны, но этого не было сделано. В итоге бин-боксами занялась прокуратура города.

«Большинство рекламных конструкций установлены с нарушением законодательства о рекламе, поскольку собственник не получал соответствующих разрешений на их установку. Также размещение бин-боксов в непосредственной близости от края проезжей части и на пешеходных переходах не соответствует требованиям государственных стандартов в области безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки в адрес мэра города Ярославля внесено представление об устранении нарушений, рассмотрение которого поставлено прокурором города на контроль.