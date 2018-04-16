Ярославль, 16 апреля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославской области впервые число выбывших из региона мигрантов превысило количество прибывших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Pixabay.com Регион уже не выглядит столь привлекательным

По официальным данным, численность постоянного населения области с начала 2018 года уменьшилась на 1191 человека и составила на 1 марта 1264,5 тыс. человек. При этом число выбывших из региона мигрантов впервые превысило число прибывших в область, в результате чего миграционный отток увеличил численные потери населения, отмечают в Ярославльстате.

За январь-февраль 2018 года число мигрантов внутри области уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 200 человек, или на 7,7 процента. Миграционный прирост населения области, наблюдавшийся в начале прошлого года, в январе-феврале текущего года, сменился его оттоком.

«Это произошло в результате существенного (в 4,6 раза) сокращения притока в область мигрантов из государств, являющихся участниками СНГ, и превышения числа выбывших жителей области в другие регионы России и другие зарубежные страны над прибывшими», — сообщают в ведомстве.

Там отмечают, что в январе-феврале 2018 года зарегистрировано отрицательное сальдо в обмене населением с республикой Молдова, Туркменией, Таджикистаном и Украиной. Наибольший прирост населения области за счет государств-участников СНГ обеспечили мигранты из Армении, Казахстана и Азербайджана. В миграционном обмене с другими зарубежными странами в январе-феврале 2018 года наибольший удельный вес среди прибывших и выбывших составляли мигранты из Грузии (22,2% и 35,7% соответственно).