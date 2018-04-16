Усмань, Липецкая область, 16 апреля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Липецкой области по факту крушения легкомоторного самолёта «Z-142» было возбуждено уголовное дело. Как уже сообщало ИА REGNUM, самолет упал 14 апреля в Усманском районе около населенного пункта Шаршки.

Следственный комитет России Крушение легкомоторного самолета в Липецкой области

По данным следствия, в результате крушения погибли два пилота, 1971 и 1973 года рождения. Дело было возбуждено 15 апреля по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Обстоятельства крушения выясняются. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Самолет мог упасть из-за ошибки пилотирования и технической неисправности. К расследованию привлечены специалисты Межгосударственного авиационного комитета.