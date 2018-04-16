Москва, 16 апреля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Ракетный удар по Сирии закончился триумфом советского оружия, считает депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк. Об этом он заявил 16 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя свой недавний визит в Сирию.

council.gov.ru Сергей Железняк

«Это была пиар-атака, и она преследовала внутриполитические цели Америки, — заявил парламентарий. — Когда начали звучать звуки летящих ракет, народ в Дамаске высыпал на крыши и на площади и начал снимать, как сирийские ПВО в хлам разносят то, что американцы называли умными и современными ракетами. Ни одна из ракет, которые были запущены с моря, не достигла берега. Только самолеты пытались пробить систему ПВО. По сути, это триумф советского оружия — системы сирийского ПВО, приобретённой ещё в 1970 годах».

Также Железняк заметил, что Америка сейчас убивает миф о своём величии и непобедимости, и констатировал, что своим медиа-давлением США пытаются изобразить то, чем уже не являются.

Напомним, что, как заявила в интервью Fox News Sunday постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, США выведут войска из Сирии, только достигнув своих «целей» и когда будут уверены, что выполнили «все задачи».

По её словам, среди основных задач США — борьба с терроризмом, отслеживание действий Ирана, а также получение гарантий, что химоружие Сирии не несёт прямых рисков для страны.

Любопытно, но ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обещал, что США не уйдут из Сирии даже после окончательного уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как Америка не может допустить тех же ошибок, что были сделаны в 2011 году, когда «преждевременный уход из Ирака позволил «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выжить».