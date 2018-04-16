Калуга, 16 апреля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Калуге решили не пугать гостей ЧМ-2018 по футболу видом разрушенных домов и завесить их баннерами. Это будет сделано, чтобы создать благостное впечатление о городе и выполнить поручение правительства РФ, сообщает 16 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства Калужской области.

ЧМ-2018

Пять превратившихся в руины домов на улицах Баумана и Салтыкова-Щедрина завесят красочными баннерами. Это местные власти сделают в рамках поручения правительства России, согласно которому все территории, по которым будут проходить маршруты участников ЧМ-2018, должны быть благоустроены.

Как отметили на заседании, благоустроить маршрут для проезда участников ЧМ-2018 года следовало ещё до 19 февраля, но так как в этот срок города-участники футбольного чемпионата не уложились, он был передвинут на 29 апреля.

«Мы в феврале в рамках исполнения поручения такой баннер повесили. К сожалению, он пришел очень быстро в негодное состояние. Он был, в том числе, порезан, видимо, вандалами», — пояснил временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский, выразив опасение, что если баннеры повесить сейчас, к ЧМ-2018 они вновь придут в негодность.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

В областной столице будет готовиться сборная Сенегала. Команде из Африки предоставят новую тренировочную базу «Спутник», построенную на Тульском шоссе в Калуге специально к чемпионату. Проживать сенегальские футболисты будут в SK Royal Hotel Kaluga на Трамплинной улице.

Примечательно, что в Калуге оказалась не востребованной футбольная база «Орбита», также специально построенная к мировому чемпионату — 2018. Возникает вопрос, зачем в городе с населением 341 тыс. человек было решено войти в программу FIFA и обязательно построить ещё две футбольные базы, помимо уже имеющихся объектов. Добавим, что на старте строительства в 2016 году проект возведения новых баз оценивался в 394 млн рублей, а во сколько он реально обошёлся бюджету пока не известно.

«Я уже теперь думаю, что был, не совсем прав, когда боролся за то, чтобы нам дали эти тренировочные поля, да ещё два. Где брать эти деньги сейчас, в кризис, понятия не имею», — ранее заявил губернатор Анатолий Артамонов.