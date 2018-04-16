Москва, 16 апреля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Для Центробанка РФ «не стало шоком» резкое падение курса рубля в связи со введёнными минфином США новыми антироссийскими санкциями. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе выступления на банковском форуме «Казначейство 2018» Дмитриев подчеркнул, что снижение курса национальной валюты стало для регулятора в некоторой степени неожиданным.

«Неожиданным было настолько, насколько наступившие события были неожиданными. Шоковым — нет», — подчеркнул он.

Ранее в ходе выступления на форуме первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отметила, что регулятор имеет «полный комплекс инструментов», который готов применить в случае, если такие угрозы всё же возникнут. Она подчеркнула, что избежать потрясений финансовой системы России позволила «способность рынка к адаптации».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США опубликовал новый санкционный список, в который попали 24 представителя российского бизнеса и крупных чиновника. Кроме того, ограничения были введены в адрес 14 российских компаний.

Фондовый рынок России 9 апреля отреагировал на действия администрации США резким падением, за день он потерял 820 млрд руб. капитализации.

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