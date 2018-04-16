Дамаск, 16 апреля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Между правительственной армией Сирии и членами незаконных вооруженных формирований произошли столкновения в городе Дума (Восточная Гута). Об этом передает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Пахер. Святой Августин и Сатана. 1471-75

По данным агентства, очаги вооруженного сопротивления сохраняются в квартале Аль-Рахмани.

«Есть погибшие и раненые», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля правительственные войска Сирии установили полный контроль над городом Дума. Большая часть боевиков согласилась покинуть Восточную Гуту и выехать в зону деэскалации Идлиб, подконтрольную Турции.

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