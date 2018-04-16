Вашингтон, 16 апреля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В США в ряде городов в выходные 14−15 апреля прошли многочисленные антивоенные демонстрации, участники которых выступили против американской военной агрессии в Сирии и по всему миру.

Neon Tommy «Руки прочь от Сирии!». Митинг в Лос-Анджелесе

Активисты вышли на улицы с плакатами «Остановите убийства США в Сирии», «Они лгали об Ираке, лгали о Ливии и лгут о Сирии» и «США, руки прочь от Сирии».

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Акции прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Окленде, а также в городах штата Калифорния.

Напомним, 14 апреля коалиция из Франции, Великобритании и США под руководством последних нанесла ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры в Сирии без санкции Совбеза ООН.

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Поводом для этого послужило якобы применение сирийскими властями химоружия в городе Дума в Восточной Гуте, однако доказательств этому представлено не было.