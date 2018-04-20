Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге стартует ретроспектива Ингмара Бергмана, приуроченная к 100-летию режиссера. Проект «Иноекино» покажет в кинотеатре «Аврора» фильмы «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона», «Осенняя соната», «Фанни и Александр» и «Сарабанда».

Ингмар Бергман

Всемирную славу Бергману принесла картина «Седьмая печать», рассказывающая о поиске смысла собственного существования. Фильм сняли с небольшим бюджетом всего за тридцать пять дней во дворе киностудии. После своей премьеры лента получила много положительных отзывов и стала поворотной точкой в творчестве режиссера.

Такого же успеха добилась и «Земляничная поляна», завоевавшая множество наград. В этой картине Бергман впервые обратился к личному опыту и интимным переживаниям, что сделало фильм в некоторой степени автобиографическим. Кроме того, в лента впервые появляются приёмы, которые впоследствии станут для Бергмана ключевыми.

Переходом режиссера на новый уровень стал фильм «Персона». В нём он подчеркивает материальность изображения и рассказывает историю о том, какую силу может иметь созданный образ. Сам Бергман называет «Персону» вместе с картиной «Шёпоты и критики» одной из самых важных в своём творчестве.

Еще один ключевой фильм шведского режиссера — «Осенняя соната». Главные роли в нём сыграли Ингрид Бергман и Лив Ульман. Однофамилица режиссера Ингрид Бергманне первый раз появлялась в работах Бергмана. Актрисы исполнили роли матери и дочери, встреча которых оборачивается яростным противостоянием.

Самым масштабным проектом Бергмана стал фильм «Фанни и Александр». На его съемки ушло полгода и $6 млн. Большое количество персонажей семейной саги и причудливая атмосфера фильма сильно отличают фильм от классического стиля Бергмана.

Последней работой режиссёра стало продолжение сериала «Сцены из супружеской жизни» — фильм «Сарабанда». Картине не просто так досталось столь музыкальное название. Помимо того, что главные герои постоянно исполняют танец сарабанда, фильм еще и следует его структуре.

Ретроспектива включает не только картины Бергмана, но и документальные фильмы о режиссере и его творчестве. Проект «Иноекино» покажет картины «Гуннар» о шведском кинооператоре Гуннаре Фишере, который снял с Бергманом двенадцать картин, «Вспоминая Ингмара Бергмана» и «Остров Бергмана».

Фильмы покажут в оригинале с русскими субтитрами. Картины представят кинокритик Михаил Трофименков и театральный критик и кандидат искусствоведения Наталья Скороход.