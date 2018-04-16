Калининград, 16 апреля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Более тридцати калининградских таможенников прошли обучение на трехмесячных курсах по программе «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации». Таким образом в российском эксклаве готовятся принять гостей ЧМ-2018 по футболу.

Пресс-служба Калининградской областной таможни Урок английского для калининградских таможенников

«32 таможенника сдали экзамены и, получив удостоверение о повышении квалификации, успешно совершенствуют свои знания непосредственно на границе», — сообщили корреспонденту в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Сегодня, 16 апреля, к учебе приступилаи еще десять сотрудников таможенных постов на польском участке границы, а также в аэропорту. Ранее руководство таможни прогнозировало, что наибольший наплыв иностранных болельщиков в Калининградскую область стоит ожидать через российско-польскую границу — пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки».

«Итоговый экзамен по английскому языку состоится накануне прибытия иностранных гостей в Калининградскую область — 13 июня, как раз за несколько дней до проведения в Калининграде первого матча ЧМ-2018 Хорватия-Нигерия — 16 июня», — уточнили в таможне.

Обучение проводится в Балтийском институте развития и подготовки персонала. Судя по фотографиям с курсов, таможенники учат самые распространённые фразы, которые могут говорить болельщики на границе. Например, I am late — «я опаздываю».

Напомним, Калининград примет четыре мачта ЧМ-2018: 16 июня здесь сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что английский язык штудируют и сотрудники станции «Скорой медицинской помощи» в Калининграде.

«У нас не было как таковой грамматики. Были только фразы и на них мы нанизывали лексику. Много фраз. Это и первичный осмотр пациента, какие симптомы, что болит, как болит, виды боли, какие лекарства принимал, побочные эффекты», — цитируют «Вести-Калининград» организатора языковых курсов для медиков Екатерину Булатову.