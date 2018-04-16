Москва, 16 апреля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Российская система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) сообщила о сбое в глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) из-за проблем с электропитанием.

(сс)ROUNT Система

Об этом говорится в сообщении на сайте СДКМ. ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям высокоточную информацию через спутниковый канал связи.

Из-за неполадок электропитания в пункте размещения комплекса закладки и контроля произошел сбой в системе дифференциальной коррекции и мониторинга. Вследствие этого точность позиционирования системы упала с нескольких десятков сантиметров до трех метров.

Информация о том, когда планируется починить неисправность, не приводится.

Система ГЛОНАСС используется как в гражданской, так и в военной сфере для контроля за передвижением транспортных средств и объектов и мониторинга инфраструктуры.