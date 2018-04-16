Санкт-Петербург, 16 апреля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса», которая традиционно проходила за сутки до праздника и вызывала интерес горожан и туристов, перенесена из-за матча Чемпионата мира по футболу с участием сборной Бразилии. Об этом сообщил 16 апреля телеканал «Санкт-Петербург».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Алые паруса 2017 года

Напомним, выбор самой даты «Алых парусов» осложнялся тем, что в июне, когда традиционно проходит праздник, город будет принимать несколько матчей Чемпионата мира по футболу. В итоге было принято решение, что «Алые паруса» состоятся в субботу, 23 июня, с переходом в ночь на 24 июня.

Однако генеральную репетицию праздника все же пришлось перенести из-за футбола, поскольку вечером 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч Бразилия — Коста-Рика. В связи с этим в центре Петербурга ожидают большое количество российских и иностранных болельщиков, что может создать трудности организаторам «Алых парусов».

Поэтому принято решение, что генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет раньше, в ночь с 21 на 22 июня.

Как напоминает ИА REGNUM, после матча сборных Бразилии и Коста-Рики, уже 26 июня в Петербурге встретятся команды Нигерии и Аргентины. Оба матча наверняка вызовут огромный интерес зрителей, в город приедет множество болельщиков. Многие из них смогут стать зрителями и «Алых парусов».

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В 2018 году участие в празднике примут порядка 32 тысяч выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также педагоги, родители и гости. На «Алые паруса» приедут лучшие выпускники из Ленинградской области и других регионов страны. Общее количество приглашенных гостей составит порядка 80 тысяч человек. Проход на Дворцовую площадь, как и в предыдущие годы, будет осуществляться только по пригласительным билетам.

Общее число участников, гостей и зрителей праздника «Алые паруса» в прошлом году достигло двух миллионов человек.