Вильнюс, 16 апреля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Правительство Литвы определилось по поводу представляемых структурных реформ в сферах налогов, пенсионных накоплений, сокращения теневой экономики, стимулирования инноваций. Детальный план сегодня, 16 апреля, был представлен парламентским правящим фракциям, позже — обществу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Утром сегодня прошло расширенное заседание правительственной комиссии по портфелю стратегических проектов, на которое был приглашен спикер сейма Викторас Пранцкетис, а также представители двух правящих фракций — фракции Союза крестьян и зеленых и рабочей фракции социал-демократов. На этом заседании политикам представили вехи реформ.

Планируется консолидировать налоги работников и работодателей, ввести «потолок» взносов в фонд социального страхования, установить определенную прогрессивность подоходного налога с населения, модифицировать II и III ступени пенсионных накоплений, повысить минимальную зарплату, размер необлагаемого налогом минимума, так называемые «детские деньги». Вводится дополнительный налог на любое второе недвижимое имущество, позже планируется обложить налогами старые или мощные автомобили.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что одна из главных целей налоговой реформы — снизить налогообложение рабочей силы. Между тем, по словам министра финансов Вилюса Шапоки, правительство представит беспрецедентные меры борьбы с «тенью», а пенсионная реформа устранит напряжение в обществе из-за неравномерности пенсий. Впрочем, в представленном документе, который ещё не получил оценок экспертов ввиду своего объёма, модификация пенсионной системы больше выглядит как предложение обществу копить на старость самостоятельно.

Министр также утверждал, что пенсионные накопления II ступени должны по-прежнему стимулироваться. В качестве одного из способов он упомянул вклады работников и работодателей в эти фонды и возможность получать обратно часть подоходного налога.

Планируется отказаться от переводов из фонда социального страхования в частные пенсионные фонды, а накопление в них будут стимулироваться за счет налоговых льгот жителям и предприятиям, если последние будут помогать работникам платить взносы. Якобы работник мог бы вносить 4% от своей зарплаты, а государство добавляло бы 2%.

Также планируется объединить взносы работников и работодателей в фонд социального страхования — все налоги за исключением взносов работодателей в гарантийный фонд с 2019 года должны отражать зарплату работника «на бумаге». Это значительно, примерно на треть, увеличит зарплату «на бумаге», но зарплата «на руки» останется примерно такой же и будет расти только за счет экономического роста страны.

Раньше утверждалось, что выплаты базовой пенсии планируется перенести из фонда социального страхования в госбюджет, поэтому вырастет выплачиваемая работниками часть подоходного налога, но соответственно уменьшатся взносы в фонд социального страхования.

Планируется, наконец, ввести «потолок» взносов в фонд социального страхования. Он в следующем году может достигать 8—10 средних месячных зарплат, то есть, по имеющимся данным, от 7000 до 9000 евро «на бумаге». В последующие годы потолок фонда социального страхования сократился бы до достигнутых 4—6 средних месячных зарплат.

Также планируется ввести прогрессивный подоходный налог от суммы, превышающей доходы, в отношении которых будет введен «потолок» фонда социального страхования.

Среди планируемых изменений — расширение базы налога на недвижимость. Рассматривается возможность ввести всеобщий налог на недвижимость на всё неосновное (первичное) жилье. По поводу тарифа будут идти дискуссии, но подчеркивается, что скорее всего он будет составлять 0,5%. Кроме того, применялась бы прогрессивность по стоимости имеющегося имущества.

После того, как будут представлены реформы, планируется общественная дискуссия о представленных предложениях, которая продлится несколько недель. Еще до середины лета в сейме планируется принять необходимые поправки к закону, которые вступили бы в силу в 2019 году.