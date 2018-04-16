Москва, 16 апреля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Здания, которые были разрушены в результате ракетного удара по Сирии, никакого отношения к созданию химического оружия не имеют, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Об этом он заявил 16 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Виктор Васнецов. Один в поле воин (фрагмент). 1914

«Когда Россия принимала приглашение Башара Асада, США там уже находились, бомбили территорию Сирии, и мы прекрасно понимали, что это очень серьёзный публичный вызов, и, естественно, США со своими союзниками за этим спокойно наблюдать не будут, — сказал парламентарий. — Поэтому, когда мы туда заходили, мы должны были понимать, что у нас должны быть силы и средства не только для того, чтобы уничтожать террористов, но и для того, чтобы закрепиться на этой территории в случае вызовов, которые мы наблюдали в эти выходные, и уметь адекватно ответить».

При этом Шерин отметил, что если России кто-либо будет мешать закрепляться на территории Сирии, «мы должны отвечать».

«10 апреля мы в Госдуме поднимали вопрос по поводу действий со стороны Израиля, — рассказал Шерин. — Это была проверка боем — как РФ отреагирует. Мы отреагировали умеренно в рамках международных соглашений. У РФ очень высокий болевой порог, и мне кажется, США со своими союзниками этим злоупотребляют».

Напомним, что в ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. По данным российского Минобороны, из 103 крылатых ракет 71 была сбита сирийскими средствами ПВО.

По официальной версии, поводом для удара стала якобы осуществлённая правительственными силами химическая атака в городе Дума, однако российские военные специалисты не нашли там следов применения такого вида ОМП.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что операция против Сирии осуществлена в интересах национальной безопасности и внешней политики Вашингтона и нацелена на достижение стабильности на Ближнем Востоке, недопущение использования и распространения химического оружия и во избежание ухудшения гуманитарной ситуации.