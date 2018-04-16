Красноярск, 16 апреля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Экология все чаще становится разменной монетой в промышленных спорах, в том числе в недобросовестной конкуренции между странами и отраслями мировой промышленности, заявил Владимир Коптев-Дворников, сопредседатель Экологической палаты России в рамках круглого стола «Открытость информации как основа для снижения негативного воздействия» на Красноярском экономическом форуме. Общественник отметил, что попытки утаить от людей информацию недопустимы. В частности, его организация совместно с жителями Ивановской области сумели остановить строительство химического комбината в связи с отсутствием надлежащей экологической экспертизы. В то же время, Владимир Коптев-Дворников считает, что открытость информации, это вызов не только для отечественного бизнеса, но и самих экологических организаций.

Krasnoforum.ru Круглый стол «Зеленые» инвестиции: энергия политических дискуссий или энергия экономического роста?» на Красноярском экономическом форуме

В частности, сопредседатель Экологической палаты призвал российское подразделение Всемирного фонда охраны природы предоставить публичный отчет по программе восстановления леопарда на Кавказе.

«Программа действует с 2007 года, были потрачены большие средства и результат программы позитивный. Однако, по нашей информации, большое количество средств было потрачено на административные расходы фонда, а леопарда выпустили лишь 9 лет спустя. Это бросает тень на деятельность некоторых некоммерческих организаций», — отметил общественник.

Кроме того, деятельность международных организаций, в том числе очень уважаемых, таких как «Гринпис» и Фонд дикой природы, иногда становятся объектом активного взаимодействия с международными промышленными холдингами. По словам общественника, спонсируя эти организации, транснациональный бизнес как бы покупает себе некую индульгенцию, а их экологические партнеры направляют усилия на другие страны, в первую очередь те, которые называют развивающимися.

По словам сопредседателя Экологической палаты России Вадима Петрова, отечественные компании активно модернизируют производства, чтобы соответствовать современным экологическим требованиям, однако, их усилия, как и прогресс страны в целом, не находят адекватного отображения в международных экологических рейтингах.

«Реализация экологических программ в рамках модернизации промышленности, где на предприятиях десятилетиями не решались экологические проблемы, связана с большой финансовой нагрузкой. Речь идет об инвестиционных проектах с окупаемостью в десятки лет», — сказал Вадим Петров, выступая на круглом столе «Экологическая ответственность госкомпаний. Наилучшие зеленые практики и кейсы» в рамках Красноярского экономического форума.

В то же время, отметил он, эти усилия не всегда адекватно могут передать международные рейтинги и индексы, которые применяются в России.

«Любой рейтинг или индекс — это хороший источник дополнительной экологической информации. По сути, он перепроверяет существующую информацию различными методиками и механизмами. Но что касается международных рейтингов, то не все отображают полноту картины», — подчеркнул Петров.

По мнению общественного активиста, причина состоит в том, что международные рейтинги разрабатывались в развитых странах для мониторинга состояния развития развивающихся стран, и отображают интересы первых. В качестве примера Вадим Петров привел Норвегию.

«По всем международным рейтингам — это абсолютно модельная зеленое государство. Норвегия доводит до нуля влияние на климат благодаря гидроэнергетике, внедряет электромобили и прочие современные экологические инновации», — сказал общественник.

При этом Норвегия не подписала приложение к Лондонской конвенции о запрете сброса отходов горного производства в море (кроме нее, указанный документ не подписала только Турция).

«Адекватность международных рейтингов вызывает большие вопросы», — резюмировал Вадим Петров.

Напомним, СМИ сообщали, что норвежские компании, в частности Nussir (медь), Nordic Mining (титан/рутил) и Sydvaranger (железная руда), сваливают опасные вещества в норвежские фьорды. В результате, миллионы тонн отработанной руды с остатками меди, никеля, ртути вкупе с химикатами захороняются на дне моря. Оттуда вредные химикаты морскими течениями попадают и в территориальные арктические воды России. Три фьорда, куда активно сваливаются отходы горнопромышленников, Бёк-фьорд, Реппа-фьорд и Ферде-фьорд, являются национальными семужьими фьордами, где водится дикая семга. Также через морскую границу этих фьордов проходит миграция океанской трески.

Выступая на на панельной дискуссии «Сибирь как центр российского экологического туризма — это реально?» в рамках Красноярского экономического форума, Вадим Петров заявил, что Сибирь может быть центром экологического туризма, но экологическая тематика не должна работать в интересах отдельных бизнесменов, а работать в интересах местной общины.

«Мы знаем много случаев, когда под прикрытием эко-тематики закрываются производства и рабочие места», — подчеркнул Вадим Петров.

Напомним, СМИ сообщали, как Всемирный фонд дикой природы (WWF) на протяжении нескольких лет выделял гранты на развитие экотуризма в экономически депрессивном районе в Карелии. Местным партнером была экологическая организация, которую возглавлял собственник местного яхт-клуба. Проект предусматривал организацию природного парка на побережье с развитием яхтного спорта и отсутствием перспектив для производства и создания рабочих мест в депрессивном регионе. В результате проект был свернут, но сам подход, при котором партнером столичных экологов в регионе является заинтересованный бизнес, вызывает вопросы.

По словам Вадима Петрова, экологический туризм должен стать средством развития территорий, а не кормушкой для отдельных нерадивых бизнесменов.

«Экологический туризм должен работать в интересах местных общин, привлекая ресурсы бизнеса, и делая это прозрачно», — отметил он.

Также Вадим Петров рассказал о подготовке Экологической палатой экологического путеводителя по Красноярскому краю, который поможет привлечь в регион иностранных туристов, в том числе посетителей Чемпионата мира по футболу и Универсиады-2019.

Как отметил участник круглого стола «Региональное и муниципальное управление: конфликты и возможности» на Красноярском экономическом форуме председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, экологические конфликты часто связаны с отсутствием нормальной коммуникации властей с обществом, а пробелами в отношениях власти и общества пользуются недобросовестные экологические организации, которые используют конфликты в собственных целях.

По словам эколога, у властей зачастую нет никакой коммуникационной стратегии, более того, они не считают необходимым объяснять людям свои управленческие действия.

«Люди у нас грамотные и прекрасно понимают, когда есть реальные экологические проблемы. Но людей «бесит», когда власти либо скрывают информацию о реальном экологическом состоянии, либо не предпринимают никаких мер, либо не информируют людей о том, что они делают», — сказал Александр Закондырин.

По словам Александра Закондырина, псевдоэкологические организации присваивают себе заслуги в решении существующих или вообще надуманных экологических проблем. К примеру, известен случай, когда российский экологический активист получил в Великобритании награду в размере 300 000 фунтов за остановку строительства ГЭС на Амуре, хотя такое строительство никогда и не планировалось.

«Это не только способ обеспечить себе финансовые блага, но и сформировать имидж успешности в решение тех или иных задач», — утверждает председатель Зеленой партии.

Некоторые общественные организации пользуются возможностью «раскрутить» любой конфликт в экологической сфере, так как конфликт с властью и «громкие» акции можно продать в экологической тусовке и на Западе, уверен он. Решением проблемы, по мнению Александра Закондырина, является публичность.

«Если вы обеспечите максимальную публичность, будете говорить людям правду, то у вас все получится», — обратился лидер партии «Альянс Зелёных» к представителям власти.