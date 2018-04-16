Чебоксары, 16 апреля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Чебоксарская ГЭС сегодня, 16 апреля, увеличила пропуск воды и начала холостые сбросы: открыты два из 18 донных водосбросов. Как сообщили ИА REGNUM на станции, данное решение принято в связи с увеличением притока воды в условиях половодья и для выполнения указания Федерального агентства водных ресурсов о поддержании уровня в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешенных отметок 62,5−63,3 метра. Ранее начались холостые сбросы на Жигулевской и Саратовской гидростанциях, в ближайшее время затворы водосливной плотины откроют на Волжской ГЭС.

ИА REGNUM 2017 год. В речпорту Марий Эл

За предыдущие сутки приточность в водохранилище увеличилась на 1030 куб. м/с и достигла 11 700 куб. м/с. Такой объём воды превосходит пропускную способность гидротурбин станции и чтобы не допустить превышения разрешенной отметки уровня водохранилища 63,3 м, было принято решение начать холостой сброс — открыть для этого донные водосбросы гидроагрегатов №№ 12 и 7. Напомним, холостой сброс — это вода, сбрасываемая через водосбросы мимо турбин. Холостые сбросы проводятся в тех случаях, когда объемы необходимого пропуска воды через сооружения ГЭС превосходят пропускную способность турбин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская ГЭС эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), поэтому она испытывает дефицит свободной емкости около 5 куб. км. У станции нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. В результате всю воду, прибывающую к гидроузлу, ГЭС пропускает практически транзитом.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

В настоящее время Чебоксарская ГЭС работает в базовом (круглосуточном без останова гидроагрегатов) режиме. По состоянию на утро 16 апреля расход воды составляет 7280 куб. м/с, из которых на холостые сбросы приходится 1560. В связи с продолжающимся ростом притока будет увеличиваться и расход воды в нижнем бьефе за счет увеличения холостых сбросов. Уровень верхнего бьефа — 63,3 м, нижнего — 54,35 м. Боковой приток в Чебоксарское водохранилище — 7300 куб. м/с, суммарный — 11 700 куб. м/с.

«В ближайшие дни динамика изменений суммарного притока в Чебоксарское водохранилище будет определяться расходами Нижегородской ГЭС и боковым притоком. Согласно прогнозу, 17 апреля суммарный приток составит 11 700 куб. м/с, боковой — 7300 куб. м/с. При этом сохраняется возможность дальнейшего регулирования водного режима донными водосбросами Чебоксарской ГЭС», — говорят на станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в условиях большой воды наибольший водный удар, как правило, приходится на Марий Эл — в частности, деревню Уржумку и село Кокшайск. Жилой сектор в Кокшайске начинает подтапливать при пропуске воды более 14,2 тыс. куб. м/с (или при отметке 57,2 метра в створе ГЭС). Так, в 2012 году уровень нижнего бьефа в створе достигал 57,78 м, и в результате оказались подтопленными около десятка домов в посёлке. В этом году ситуацию осложняют практически полностью заполненные водохранилища Жигулевской (Куйбышевской) и Волжской ГЭС, менее половины свободной ёмкости в Рыбинском водохранилище. Это значит, что при бурном развитии половодья им придётся сбрасывать воду.

В соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов Жигулевская, Саратовская и Волжская ГЭС также увеличивают пропуск воды. С 15 апреля начались холостые сбросы на Жигулевской и Саратовской гидростанциях, в ближайшее время затворы водосливной плотины откроют на Волжской ГЭС.

«Делается это для создания благоприятных условий сельскохозяйственного производства и нереста рыбы в Волго-Ахтубинской пойме. В зависимости от фактического притока воды и погодных условий Росводресурсы могут оперативно корректировать графики пропуска воды через гидроузлы. Такие объемы пропуска воды являются обычными для весеннего половодья и не несут риска подтопления территорий, расположенных ниже по течению Волги», — отмечают энергетики.

Гидроузлы Верхней Волги работают в графике наполнения водохранилищ до отметки нормального подпорного уровня. В соответствии с предоставленным Росводресурсами прогнозным графиком пропуска весеннего половодья, не исключены повышенные объемы пропуска воды через Нижегородский гидроузел.

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