Иркутск, 16 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Из-за потепления паводок в Иркутской области придёт на несколько дней раньше прогнозируемых сроков. В Тайшетском и Чунском районах уже проведены превентивные мероприятия, включая взрывные работы на льду, информирует сегодня, 16 апреля, официальный сайт регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Иркутск

«15 апреля в Тайшетском районе на реке Бирюса, в полутора километрах выше по течению от населенного пункта Тремина, проведены взрывные работы, направленные на предотвращение образования ледяного затора», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. По его словам сегодня подрыв льда будет продолжен (наряду с основными превентивными мероприятиями по ослаблению ледовых полей путем распиловки, рыхления и зачернения).

Между тем, по данным синоптиков, процессы разрушения ледового покрова начались на озере Байкал и входящих в него реках, но по состоянию на 16 апреля, гидрологическая обстановка в регионе остается стабильной.

Тем не менее, в период весеннего половодья повышенный риск, по оценке спасателей, существует в 57 населенных пунктах девяти муниципальных образованиях (Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Чунском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Киренском, Катангском и Зиминском районах). Там постоянно проживает 17 тыс. человек. Для временного размещения пострадавшего населения на случай ЧС подготовлены 87 пунктов, рассчитанных на эвакуацию в общей сложности 18 тыс. 608 человек.

Всего, по данным МЧС РФ по Иркутской области, на паводкоопасных направлениях региона запланировано ослабление ледовых полей путем распиловки льда общей протяженностью более 13 к и зачернения порядка 90 гектаров ледового покрова.

Напомним, в этом году зима в Иркутской области выдалась снежной. В феврале 2018 года рекордные сугробы выросли не только в областном центре, но и на севере региона. По данным Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия», за декабрь в Приангарье снега выпало в два раза больше нормы.

Первой сибирской территорией, принявшей на себя паводок, стал Алтайский край.