Москва, 16 апреля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Ранее Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда об ограничении в России доступа к ресурсам компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Информация об этом была направлена операторам связи с целью ограничения доступа.

Таганский суд 13 апреля принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей на основании приказа федеральной службы.

Администрация сервиса сочла, что требование ФСБ противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, доступ к которой возможен только по решению суда.