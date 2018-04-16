Москва, 16 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. 86% граждан Российской Федерации не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях. Такие результаты были получены в ходе соцопроса, проведенного специалистами российской исследовательской организации «Левада-центр».

Константин Чичагов. Обломов и Захар (Иллюстрация к роману И. Гончарова «Обломов»). 1885

Согласно данным опроса, 75% жителей страны считают маловероятными протесты граждан в результате падения их уровня жизни или нарушения прав. 17% респондентов полагают, что такие митинги «вполне возможны».

На митинги готовы выйти всего 8% респондентов.

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Опрос «Левада-центра» был проведен 23−27 марта текущего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения (в 136 населенных пунктов 52 регионов РФ), было опрошено 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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