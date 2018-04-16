Москва, 16 апреля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Новые станции и линии московского метро строят с диспропорциями, нарушая планы и логику, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который на встрече с главой государства обрадованно заявил, что Москва выходит из кризиса и демонстрирует положительную динамику по ряду основных показателей, в числе которых, например, развитие метро.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напёрстки

«Да, метрополитен при Сергее Собянине стали развивать и активно строить, — признал Кагарлицкий. — Однако метро строят крайне неграмотно. Изначально был общий замысел и общая логика, которую мы прослеживаем, глядя на ветки, построенные в советское время, и на планы развития, составленные ещё в начале 1980-х годов. Вся логика московского метро предполагает, что все линии пересекаются с кольцевой. Сегодня это правило нарушается. Кроме того, центральные ветки в местах пересечения должны иметь пересадочные станции, многие из которых начали строить в советское время, но потом прекратили. Дело в том, что строительство станций и вестибюлей — это определённые места в центре города, которые, по мнению московских властей, выгоднее отдать под коммерческую недвижимость».

По мнению Кагарлицкого, московские власти, отказавшись строить новые вестибюли и пересадочные станции, обеспечили избыточную нагрузку на метрополитен.

«Люди вынуждены делать «лишние концы», просто потому что не могут вовремя пересесть, — сказал глава ИГСО. — Это, в свою очередь, приводит к избыточной нагрузке. Та же самая история с МЦК, которое выглядит очень неплохо, поезда хорошие, но система пересадок не налажена. Как результат во многих случаях эта сеть недогружена и не выполняет своих функций».

Не меньше вопросов у Кагарлицкого вызвало и то, как строят Большую кольцевую линию.

«Зачем-то сломали советский план Большой кольцевой, которая должна была обеспечить непосредственную коммуникацию между районами за пределами центра, и начали подтягивать её к центру, — констатировал Кагарлицкий. — Причем зачастую пытаются провести линию новой кольцевой линии на расстоянии всего одной остановки от старой кольцевой. Это абсолютно бессмысленные действия, которые, вероятно, связаны с тем, что московские власти накануне чемпионата мира пытаются подвести дополнительные линии к стадионам. Но это абсолютно нерационально с точки зрения развития города — по сути вы ломаете весь план стратегического развития города на десятилетия, а может, и на сотни лет (метро строится на столетия) для одноразовых событий, которые займут две недели. Представляете себе масштабы диспропорций?!»

Подобный расклад, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что строительством метро руководят те, кто последние 20 лет подземкой вообще не пользовался и не может, даже глядя на уже имеющийся план, понять его логику.

«Кроме того, важен вопрос о темпах развития метро, — сказал Кагарлицкий. — Мы отстаём от размеров города и масштабов роста городского хозяйства не просто по времени, но и по масштабам самого транспорта. То есть для такого города, как Москва, если сравнить с аналогичными азиатскими и европейскими городами, масштабы метрополитена должны быть в два раза больше. И это просто чтобы догнать необходимый уровень. Чтобы работать на опережение, количество станций должно вырасти в три раза. Иными словами, те темпы, которыми сейчас развивается метро, ничтожно малы, и диспропорции будут только нарастать».

Что касается проблем миграции, на которые в рамках встречи президент указал Собянину, то Кагарлицкий прокомментировал это следующим образом:

«Я всегда очень удивляю своих западных знакомых, когда говорю, что в Москве главный источник нелегальной миграции — это государственные органы. Европейцев это изумляет. Понятно, что мелкий бизнес нанимает нелегалов, чтобы сокращать расходы. Но столичные власти нанимают нелегалов, чтобы воровать деньги. Это очень специфическая практика — ноу-хау именно московской команды».

Напомним, что 14 апреля президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в рамках которой обратил внимание мэра на «хронические проблемы» столицы. В частности, глава государства призвал градоначальника «не заниматься лирикой» и отчитываться о «конкретных делах».

«Есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете, — сказал мэру президент. — Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более чёткого регулирования миграционных потоков».

Сергей Собянин, в свою очередь, заверил президента, что столица «выходит из кризиса», там строится метро и вводится в строй новое кольцо подземки.

«Сейчас мы приступили к строительству большого подземного кольца, и первый сегмент этого кольца от «Сити» до «Динамо» мы запустили уже в этом году и дальше будем ежегодно запускать сегменты. Практически по всем участкам этого кольца ведётся работа: либо уже под землёй идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идёт проектирование», — сообщил мэр.