Тутаев, Ярославская область, 16 апреля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославской области владельцы группы «Тутаев. Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» подозревают главу администрации Тутаевского района Дмитрия Юнусова в захвате группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили совладелец паблика Андрей Голубев.

Скриншот группы «Тутаев. Подслушано» Вконтакте «Тутаев. Подслушано»

Созданная в 2012 году группа «Тутаев. Подслушано» является популярной — у ней почти 25 тыс подписчиков (в городе живет 40 тыс. человек). В 2014 году владелец группы продал ее Андрею Голубеву. Группа фактически стала независимым информационным ресурсом, где размещались в том числе посты с критикой главы района.

Однако в конце марта администраторы утратили контроль над группой — пароль перестал действовать. Сменилась и «редакционная политика» — критике подверглись уже люди, оппозиционные районным властям.

Мы считаем, что это был рейдерский захват нашей группы. В нашей группе постоянно публиковались материалы о коррупции, заметки, критикующие власть. Закрыть такой ресурс было выгодно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Голубев.

После двухнедельных разбирательств с администрацией социальной сети Андрей Голубев вернул контроль над страницей. Открыв группу вновь, он обнаружил, что во время его «отсутствия» в числе модераторов группы был и глава района Дмитрий Юнусов. Именно его владельцы группы подозревают в попытке установить контроль над популярной группой. Сам же Дмитрий Юнусов это отрицает.

Заблокировать страницу, а потом еще и стать там модератором! — показать свою глупость. У меня есть люди, которые смогут исполнять роль модераторов. Зачем мне это делать лично? Заблокировать ресурс — показать свою информационную закрытость, слабость и трусость», — написал глава администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов в группе «Тутаев. Подслушано».

Между тем Андрей Голубев написал заявление в полицию с просьбой разобраться в этой истории. Так или иначе, но социальные сети в Ярославской области давно стали политическим инструментом, с которым власти вынуждены считаться. До сих пор открытых фактов установления контроля над соцсетями силовым путем не было.