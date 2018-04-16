Киев, 17 апреля, 2018, 02:16 — ИА Регнум. После апрельского обрушения очередного путепровода в Киеве, кажется, можно ставить точку в вопросе о ремонте украинской дорожной инфраструктуры. Как же будет существовать такая крупная страна в таких не сочетающихся с современной цивилизацией условиях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Рассыпавшиеся путепроводы, шоссе, выглядящие, как конгломерат ям, сотни разбитых автомобилей — вот с каким результатом Украина приходит в сегодняшний день по вопросу ремонта дорог. Причем власти, судя по всему, на этом деле решили поставить крест. К примеру, отвечая на общественное недовольство по поводу трассы Киев —Одесса, власти подтвердили, что выделенных средств хватит всего лишь на 11 км дороги. То есть на 0,12% их общей протяженности.

Поняв невозможность привести в порядок имеющиеся дороги, майданные власти решили пойти по тропе Яценюка. Его проект «Стена» обеспечил ему прибыль в размере 1 миллиарда и отъезд в Америку. Идея о внедрении на Украине суперсовременного hyperLoop за баснословную сумму — это просто способ распилить выделенные деньги и забыть, наконец, про дорожные неприятности, а также тех, кто останется на Украине внутри созданной майданом разрухи.

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