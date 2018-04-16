Ярославль, 16 апреля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Мусорная свалка «Скоково» в Ярославле взята под усиленную круглосуточную охрану, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Охрана в «Скоково»

С 16 апреля на территории Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Мусорный полигон ОАО «Скоково» на этот период обеспечен усиленной охраной «для исключения возможности доступа на объект посторонних лиц и возгораний».

Охранять свалку будет группа компаний «Кодекс». Она специализируется на охране объектов повышенного риска. Руководством ОАО «Скоково» заключен соответствующий договор, согласно которому в круглосуточном режиме обеспечивается охрана объекта, включая контроль за входной группой, периметром объекта с использованием видеонаблюдения, датчиков обнаружения движения и автоматической системы передачи информации.