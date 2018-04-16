Казань, 17 апреля, 2018, 01:18 — ИА Регнум.

Завод по производству столь необходимого электронике синтетического сапфира ООО «Кама Кристалл Технолоджи» может стать предметом пристального внимания гепрокуратуры. Почему дела обстоят именно таким образом, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Kama-crystal.com ООО «Кама Кристалл Технолоджи»

Пожар, уничтоживший двадцать из пятидесяти просубсидированных государством станков, стал причиной обращения депутата из Набережных Челнов Сергея Яковлева к генпрокурору Юрию Чайке. Пожар на предприятии, которое планировалось как амбициозный проект, связанный с потребностями электроники в насущно необходимом, дорогом и массово используемом материале, действительно выглядит крайне странно. Теперь, по мнению депутата, заявленные показатели инвест-проекта находятся под угрозой срыва, а это грозит поставить вопрос о возврате многомиллиардных субсидий.

Беспокойство подогревается не вполне понятным вопросом собственности, связанным с околосапфировыми бизнесменами. И сам пожар, уничтоживший ценное оборудование, судя по материалам дела, рассмотренного Арбитражным судом Татарии в 2016 году, был не единственным, не первым, и, похоже, свидетельствовал о регулярном нарушении техники безопасности и условий эксплуатации оборудования. Так что проверка прокуратуры республики Татарстан выглядит логичным эпизодом сапфировой эпопеи.

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