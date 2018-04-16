Якутск, 16 апреля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Пока в региональном отделении «Единой России» рапортуют о рекордной явке на предварительное голосование партии 15 апреля по выборам кандидатов в депутаты Ил Тумэна и гордумы Якутска, общественники и жители рассказывают, как эта явка достигалась, попутно жалуясь на трудное путешествие к участкам в некоторых районах Якутска. Как проходило внутрипартийное голосование, кто кому что дарил и каковы предварительные итоги, рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Подсчитаны голоса за кандидатов от ЕР в депутаты Госсобрания республики и гордумы Якутска пока только на девяти участках, информируют в пресс-службе регионального отделения партии. В списке победителей — действующие депутаты Якутска Надежда Тимофеева, Марина Силкина, Руслан Михайлов и Павел Петров, травматолог Степан Тордуин, шанс попасть в региональный парламент от правящей партии получили гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» Игорь Никитин, директор аэропорта Якутска Николай Местников, депутаты гордумы, ректор Якутской сельскохозяйственной государственной академии Иван Слепцов, главный инженер ОАО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов, декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Пётр Гоголев, действующие депутаты Госсобрания Александр Сусоев, Виктор Фёдоров, Андрей Акимов и Алёна Атласова, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Якутии Владимир Чичигинаров.

По предварительным данным, проголосовать за кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре, пришли более 128 тыс. человек, что составило 20,24% от общего числа избирателей.

Пока якутское региональное отделение партии благодарит жителей республики за активное участие во внутрипартийном голосовании, жители Якутска рассказывают о том, как людей сгоняли на участки. Люди признаются, что их заставляли идти на предварительное голосование на работе, фотографировать бюллетени, кому-то верили на слово. О таком давлении сообщают многие. Родители школьников рассказывают о том, как к голосованию их призывали учителя, спрашивая потом, приходили ли они на избирательные участки. Сотрудники бюджетных организаций сообщают, что им звонили 15 апреля, требуя, чтобы они проголосовали. Те, кто не мог прийти, признаются, что вынуждены были посылать вместо себя родителей-пенсионеров.

«Некоторые люди приходили вчера и даже не знали, как и что нужно делать, за кого и в честь чего они голосуют. Такое ощущение, что людей просто туда согнали, и они ничего не понимали», — поделился впечатлением один из работавших на праймериз наблюдателей.

Участвовавший в выборах за право баллотироваться от ЕР в гордуму Якутска руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК считает, что помимо принуждения избирателей во время предварительного голосования также допускались многочисленные нарушения. По его информации, более 11% бюллетеней, которые были в урнах, были признаны браком.

«Это очень много. Нигде за весь период подготовки голосования не было объявлений и уведомлений для горожан. Люди просто не знали, что идут выборы. Управы приглашали только нужных людей, из-за этого на некоторых участках явка была 500 человек при численности избирателей 11 000. Мы доказали, что праймериз «Единой России» — фарс и плохой феномен», — уверен Александр Захаров-ЯКНК.

Он стал свидетелем очереди желающих проголосовать студентов на избирательном участке в ДК Кулаковского, из-за которой обычные горожане, жалея своё время, уходили с участков.

«Приехал на свой участок и смотрю, стоит около 50, если не больше, студентов, по их словам, из якутского сельскохозяйственного техникума. Наверное, радоваться надо, что молодёжь такая сознательная, но я никогда не поверю, что они добровольно туда пришли», — отметил Александр Захаров-ЯКНК.

«Нарушения изначально были, проводились разного рода подкупы, благотворительные акции в виде медосмотров и прочее, — рассказал также общественник. — Отдельные кандидаты — они, кстати, выиграли — раздавали торты, скидки на коммунальные услуги. Раздача тортов шла возле медколледжа и училища олимпийского резерва. Таких случаев было много, когда людей, мягко говоря, подкупали».

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По информации Александра Захарова-ЯКНК, в праймериз ЕР также участвовали так называемые технические кандидаты.

«Это всего лишь внутрипартийное мероприятие, — напоминает политолог Андрей Данилов, удивляясь, что вокруг праймериз поднялся такой шум. — Слишком большое значение ему придавать не стоит. «Единая Россия» может заниматься чем угодно, это на совести кандидатов и на совести тех, кто идёт голосовать за тортик, скидку на коммунальные услуги или за то, что его на участок привезут и прочее. Это сугубо дело кандидата и того, кто его поддерживает, вопрос их честности, порядочности и совести».

Итоги праймериз ещё ничего не значат, также отмечает эксперт. По его мнению, занявший второе место участник праймериз, в принципе, имеет шанс выбиться в кандидаты.

«Потому что были случаи, когда на занявшего первое место давили, и он снимал свою кандидатуру. Пока не зарегистрировался кандидатом, ничего не точно. Выиграть праймериз — это даже не полдела, я бы сказал. Учитывая, что партийная дисциплина у ЕР хромает, те, кто проиграл, вполне могут пойти на выборы самовыдвиженцами. В последнее время беспартийные кандидаты участвуют и побеждают, это определённый сигнал», — также подчеркнул Андрей Данилов.

Он, кстати, считает, что идти на выборы от «Единой России» в нынешней ситуации в принципе не лучшая идея.

«Даже Путин себе этого не позволил, я не знаю, другие на что надеются. Партия ведь дискредитировала себя за эти годы. Ну, а так, в принципе, праймериз как инструмент политической конкуренции весьма интересен и для пиара полезным мог бы быть, но единороссы своей внутрипартийной борьбой превратили его в инструмент давки неугодных и прочее. Но тем самым они себе вырыли яму. Хотели как лучше, получилось как всегда. Если 10 лет назад, когда был пик популярности «Единой России», праймериз могли бы быть оправданными, но тогда они ещё не были введёны, то на сегодняшний день только купленный, согнанный за тортики и прочие плюшки электорат готов голосовать за ЕР. Народ заслуживает своего правителя, если согласен продавать богатства республики и лишаться графы «против всех» за тортик, голосовать за тех, кто поддерживает дальнейшее разграбление республики. Это исключительно выбор народа, и он это заслуживает», — подытожил эксперт.

Некоторые избиратели признаются, что путь на праймериз был тернист. В Сайсарском округе Якутска, например, желающим проголосовать приходилось пробираться через грязь и огромные лужи.

«В наших детских учебниках была такая картина «Ходоки у Ленина», где грязные и оборванные граждане счастливые, что дошли всё-таки до Кремля и им дали встретиться с Лениным, совершенно счастливые обнимают Ильича. Вчера я в полной мере почувствовала себя ходоком… только к депутатам от ЕР, — рассказала жительница Якутска Надежда Доброхотова. — Местами реально приходилось брести по щиколотку в воде… Часть дороги удавалось пройти посуху — по деревянным тротуарам, построенным еще бывшим главой Сайсарского округа Олегом Неустроевым, за что он, наверное, периодически икает от упоминания его имени благодарными сайсарскими жителями… Некоторые тротуары, увы, обветшали… До остановки доплыла, села в автобус и … он увез меня в медцентр вместо 20-й школы. Дорога к школе оказалась перекрыта из-за ремонтных работ, которые в выходной не велись. Грязная, уставшая как черт вычеркнула всех кандидатов».

«Уважаемые кандидаты, нечего идти в депутаты, если не можете элементарно организовать дорогу избирателей от дома до избирательного участка!» — призвала кандидатов праймериз женщина, подводя итог: убито 4 часа выходного дня, и кожаные сапоги придется выбросить.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Якутии будут выбирать депутатов Госсобрания республики, гордумы Якутска и ряда представительных органов в муниципалитетах региона. На право претендовать на кресла в Госсобрании республики от ЕР заявились почти все представляющие партию в региональном парламенте депутаты, чиновники из правительства, директора, их заместители, начальники и другие сотрудники крупнейших компаний региона, представители муниципальных администраций, индивидуальные предприниматели, депутаты гордумы Якутска, руководители общественных организаций, учителя, воспитатели детских садов, врачи, работники вузов, водители и разнорабочие. В списках традиционно числятся сотрудники и начальники разного уровня компаний речного флота и портов, а также коммунального хозяйства, дорожного и жилищного строительства. Выдвигались также безработные, домохозяйка, библиотекарь и пенсионер.