Чита, 16 апреля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Спустя полгода после скоропостижного увольнения бывший глава комитета ЖКХ администрации Читы Андрей Галиморданов попал под следствие. Как сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю, его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Подробности уголовного дела пока не раскрываются, но в пресс-службе ведомства подчеркнули, что в данный момент бывший чиновник находится на свободе, проводятся необходимые следственные действия.

Цитата с видео zab.tv Бывший глава комитета ЖКХ администрации Читы Андрей Галиморданов попал под следствие

Внезапное увольнение Андрея Галиморданова произошло в начале октября 2017 года. Несмотря на то, что его неоднократно критиковали за плохие дороги, причину увольнения и кто принял такое решение ни сам Галиморданов, ни руководство мэрии тогда не сообщали.

«Я безработный», — только и сказал ранее экс-чиновник.

На вопрос журналиста zab.tv «Каким волшебным образом образом дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление (ДМРСУ) выигрывает все городские контракты практически без конкурентов?» Андрей Галиморданов в начале 2017 года ответил:

«Это вопрос не ко мне, это вопрос к тем конкурентам, которые не заявляются на аукцион».

Родился он 8 августа 1968 года в городе Балее Читинской области, окончил Читинский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». В разное время работал на Читинской ТЭЦ-1, затем на ТЭЦ-2. В 2015 году Галиморданов, будучи заместителем руководителя администрации и председателем комитета ЖКХ администрации городского округа «Город Чита», уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда его подозревали в халатности, которая привела к гибели второклассника — мальчика загрызла стая одичавших собак.

В прокуратуре напомнили, что уголовное дело было возбуждено 13 марта 2015 года и расследовалось следственным отделом по Ингодинскому району. Андрей Галиморданов не признал вину в совершении преступления. Впоследствии суд амнистировал чиновника.