Вашингтон, 16 апреля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В пользовательской ленте Facebook сегодня, 16 апреля, появилось предложение проверить настройки безопасности и передачи данных другим приложениям, которые подключены к аккаунту социальной сети.

Скриншот страницы новостной ленты Facebook Пользователи Facebook могут проверить безопасность своих данных

«В разделе «Приложения и сайты» в настройках вы можете проверить, для каких приложений и сайтов использовался вход через Facebook, и удалить те, которые вы больше не хотите связывать с вашим аккаунтом Facebook», — говорится в уведомлении.

Скриншот страницы новостной ленты Facebook Пользователи Facebook могут проверить безопасность своих данных

При переходе по кнопке пользователь попадает в общее меню настроек. Здесь он может включить двухфакторную аутентификацию, отключить использующие его персональные данные приложения или указать, кто может найти его с помощью номера телефона или адреса электронной почты.

Скриншот страницы настроек Facebook Пользователи Facebook могут проверить безопасность своих данных

О намерении предупреждать пользователей Facebook о возможной небезопасности их данных основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил 9 апреля на слушаниях в Конгрессе США. Он отметил, что теперь сторонние приложения, которые подключаются к учётным записям Facebook, смогут получать только имя пользователя, его электронную почту и фотографию. Для доступа к записям в профиле или другой приватной информации разработчикам придётся не только проходить премодерацию, но и подписывать контракт с жёсткими ограничениями.

Администрация Facebook также ограничила ряд инструментов социальной сети. Например, работу прекратила функция поиска пользователей по номеру телефона или адресу электронной почты. Приложениям будет сложнее получать доступ к любым активностям, которые могут выдать данные других людей — например, сообществам и мероприятиям.

Также Facebook включил в настройки конфиденциальности список приложений, которые пользователь подключал к своей учётной записи. Цукерберг подчеркнул, что эта информация будет появляться ещё и в новостной ленте, чтобы убедиться, что все пользователи её увидят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Facebook произошла утечка данных 87 млн пользователей. Компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предполагают, что компания связана с предвыборной гонкой 2016 года.