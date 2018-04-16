Ярославль, 16 апреля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. 16 апреля экс-хоккеист ярославского «Локомотива», председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Ярославскую областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия» в Ярославле Андрей Коваленко

Свое решение принять участие в выборах депутатов он объяснил желанием помочь региону в развитии спорта и образования. Отметим, что это первый опыт участия Андрея Коваленко в публичной политике.

«Я живу в Ярославском районе, решил попробовать свои силы на предварительном голосовании по избирательному округу №25. Я хочу помочь региону в развитии спорта. Однако, одного авторитета недостаточно для решения многих вопросов. Поэтому я думаю, что партийный статус и депутатские полномочия помогут более результативно заниматься проблематикой в этой сфере», — рассказал Андрей Коваленко.

Напомним, не так давно произошла скандальная история с его участием: Андрей Коваленко во время любительского матча 9 марта ударил судью.

Инцидент произошел во время полуфинального матча турнира «Кубок вызова» среди любительских команд между командами «Газпром Экспорт» (за нее играл Коваленко) и «Тиграми». Видео драки опубликовано в Youtube. После того, как судья Владислав Киселев удалил Коваленко на 2 минуты, ветеран начал преследовать его и, догнав, ударил в лицо.