Реж, Свердловская область, 16 апреля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Свердловской области разгорается очередной скандал. Мать двоих детей, одному из которых нет и восьми месяцев, осудили на три года колонии общего режима за мошенничество, которое она якобы совершила. Её супруг и отец двоих детей Дмитрий С. считает приговор несправедливым и обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Поводом ко всей этой истории стало то, что ещё в 2008 в городе Реже женщина взяла в аренду три участка земли. В 2009-м она их выкупила по льготной цене — 8 тыс. рублей. То, что она может выкупить землю, ей подтвердили в официальном ответе областного министерства по управлению госимуществом. Скан ответа приводит издание E1.ru.

На одном из участков был построен жилой дом. Женщина вышла замуж, родила двоих детей. А в 2017 году стало известно о том, что в отношении неё возбуждено уголовное дело. Ей вменили мошенничество в особо крупном размере. Все эти участки эксперты оценили в сумму более миллиона рублей.

Обвинительный приговор огласили 4 апреля. В тот же день кормящую мать Ирину С. отправили в СИЗО. Остались двое детей. У младшей девочки тяжёлое заболевание, через несколько месяцев Ирина должна была ложиться ней в больницу на операцию. Похоже, теперь этого не произойдёт.

Дмитрий С. при этом отмечает, что принять участие в приобретении земли ей предложили чиновники мэрии Режа. Это она и сделала. Мужчина уже обратился за помощью к областному детскому омбудсмену Игорю Морокову и к президенту России Владимиру Путину. Также подана апелляционная жалоба на приговор.

Отметим, на форумах и в соцсетях новости о приговоре вызвали неоднозначную реакцию. Но в основном граждане полагают, что женщина едва ли должна отвечать за просчёты чиновников. Кстати. выяснилось. что дело Ирины С. по подобному поводу в Реже далеко не первое. Издание Znak.com сообщает, что в 2015 году один из бывших депутатов городской думы Павел К. был признан виновным в связи с приватизацией участка площадью в 18 соток на той же улице Родниковой. Его осудили на три года условно. При этом, по информации издания, следствие предположило, что он нанёс ущерб в размере 2 млн рублей, тогда как Ирине С. вменили ущерб лишь в 1,2 млн.

Кроме того выяснилось. что такие дела с приватизацией участков земли в городе были поставлены на поток. Ранее техник режевского филиала БТИ областного государственного Центра технической инвентаризации и регистрации недвижимости Светлана Б., которая оформляла участки, была признана в подделке официальных документов, сообщает издание. Её осудили на три года, правда, как и Павла К.,.тоже условно.

Предстоит ли Ирине С. провести годы в колонии или нет, решит Свердловский областной суд. Также за делом следят местные правозащитники.