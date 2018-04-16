Ярославль, 16 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев направил жалобу в прокуратуру Ярославля и Ярославской области на действия главы Кировской и Ленинской администрации Любови Суровой. Об этом Воробьев рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Воробьев Место, предложенное для митинга против мусора

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Воробьев заявил проведение митинга против ввоза в регион мусора из Москвы на 18 апреля на центральной площади Волкова. Однако получил отказ администрации — ему было предложено место в сквере на площади Мира. Но это место Воробьева не устроило.

Нам предложили провести митинг на строительной площадке. Там сейчас ремонтируется фонтан, территория огорожена, на газонах лужи. Это небезопасно для людей. Нам раньше не раз отказывали в проведении митинга именно по той причине, что проводится ремонт. Сейчас же нас посылают в место ремонта. Я указал, что отказы в проведении массовых мероприятий носят системный характер, приложил фото и видео. Я требую признать действия администрации незаконными и привлечь главу к ответственности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Несмотря на запрет, Воробьев по-прежнему намерен провести акцию на площади Волкова.