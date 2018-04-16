Тара, Омская область, 16 апреля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В городе Тара Омской области подростки решили устроить пикник на Вечном огне. Возмутительные фотографии появились в местных пабликах в соцсетях. На скриншоте с комментарием «страдаем фигнёй» видно, что к Вечному огню поднесли ветку с нанизанными на неё крабовыми палочками.

Скриншот со страницы группы «Подслушано в Таре 16+». Vk.com В городе Тара подростки решили устроить пикник на Вечном огне

«Из серии «неблагодарные люди». Скажите, как так можно, куда родители смотрят? Неужели в школе не учат никаким ценностям?» — такая запись сопровождает фото на странице паблика «Подслушано в Таре 16+» в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД России по Омской области корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 апреля, сообщили, что выявленная в сети информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка.

Между тем под записью продолжают появляться возмущённые комментарии пользователей.

«Готова поспорить, что они и на могилах дедов и прадедов могут так сделать. Ничего святого», — считает подписчица паблика.

«Ни стыда ни совести нет у людей. Так относиться к памяти погибших воинов, они же за нас все умирали, для того, чтобы только мы мирно жили без войны», — подчеркивает ещё одна подписчица.

Как выяснили омские журналисты, скандальное фото — это скриншот с записи прямого эфира в Instagram.

В администрации Тарского района сообщили, что к инциденту причастны две девочки — одна жарила «шашлык», другая снимала это всё на видео. С одной из них — 12-летней школьницей — уже побеседовали в администрации. Глава Тарского района Евгений Лысаков написал заявление в полицию. Он уточнил, что среди тех жителей Тары, кто в годы Великой Отечественной войны ушёл на фронт, были родственники девочек.

Одна из девочек — отличница и активистка. «Поговорили с ней — она ничего не осознаёт, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Сегодня со второй девочкой будут беседовать, по ней пока нет информации», — цитирует «НГС.Омск» замглавы Тарского района по социальным вопросам Владимира Жилина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области это уже не первый инцидент, оскорбляющий память о воинах, отдавших свои жизни ради Победы над фашизмом. В апреле в омских пабликах в соцсетях появилась информация об осквернении стелы «Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 1941—1945 гг.» в Омске. На распространённом в интернете видеоролике видно, как молодой человек справляет нужду прямо на монумент. Рядом находятся ещё два человека, один из которых снимает происходящее на видео. По данным УМВД по региону, на видео запечатлены трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Они обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, прокомментировали в полиции.