Токио, 16 апреля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Японии собака преследовала автомобиль картографической службы Google Street View, вызвав восторг у специалистов сервиса, сообщает Travel and Leisure.

Скриншот с сайта google.co.jp

По данным издания, забавный случай произошел в префектуре Кагосима, когда собака пыталась прогнать уникальный автомобиль. По всей видимости, таким образом домашний питомец охранял лодку своего хозяина.

«Уши прижаты, хвост приподнят, выглядит готовым к погоне. Кто знает, он может защищает драгоценную лодку своего владельца», — говорится в сообщении.

При этом собака гналась за автомобилем до тех пор, пока та не покинула территорию. Несмотря на то, что собака не смогла поймать свою добычу, в издании щенка называют самым симпатичным маленьким охранником.

Фотографии собаки можно увидеть в сервисе Google Карты.

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