Москва, 16 апреля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) считают, что нынешний порядок призыва в Вооруженные силы РФ, когда представители военкомата лично вручают повестку призывнику, не влияет на число уклонистов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР Трус

По мнению 16% опрошенных, сегодняшняя система, напротив, способствует увеличению числа молодых людей призывного возраста, избегающих службы в армии по призыву (среди 18−24-летних так думают 27%).

К уклонистам от службы в армии большинство граждан РФ относятся скорее с осуждением (35%) и непониманием (21%), чем с одобрением (5%) и пониманием (24%).

Чаще всего испытывают осуждение к уклонистам граждане в возрасте 60 лет и старше (46%),.

В свою очередь понимают чувства уклонистов больше (35%) жители Москвы и Санкт-Петербурга и молодые люди в возрасте 18−24 лет (27%).

Безразлично относятся к возможным уклонениям от службы в армии 11% респондентов (среди молодежи от 18 до 24 лет — 25%).

Опрос проведен 7−8 апреля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 апреля 2018 года начался призыв в Вооруженные силы РФ. Весной пойдут служить в армию 128 тыс. молодых людей призывного возраста.

Весной 2018 года в армию будет призвано на 10% новобранцев меньше, чем в весенний призыв 2017 года.

Напомним, весной 2017 года в Вооруженные силы РФ были направлены 142 тыс. новобранцев, осенью того же года — 134 тыс. человек.

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