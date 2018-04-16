Ярославль, 16 апреля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов дал поручение проработать вопрос об организации платной парковки на Привокзальной площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://szd.rzd.ru/ Привокзальная площадь

В настоящий момент ООО «Ярославльтранссигнал» разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство парковки с линиями связи, схемой организации дорожного движения, знаками, разметкой и необходимым оборудованием.

Между тем интересен опыт работы двух уже существующих в Ярославле платных парковок на Красной и Богоявленской площадях. За период с 1 января про 31 декабря 2017 года по данным МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в качестве оплаты за пользование двумя платными парковками поступил 1 млн 320 тыс. рублей (778,3 тыс. — Красная площадь и 541,9 тыс. — Богоявленская площадь). С января этого года собрано всего 52,5 тыс. рублей.

В мэрии объясняют столь небольшой показатель в первом квартале 2018 года техническими проблемами, возникшими из-за хозяйственного спора с ТНС-Энерго. Это повлекло временное отключение электропитания оборудования на парковках. Кроме того, проводилась замена фискальных накопителей он-лайн касс в паркоматах, что тоже сказалось на сборе средств.

Собранные деньги поступают в управление федерального казначейства по Ярославской области, после чего зачисляются в бюджет Ярославля.

Чтобы увеличить финансовые поступления от работы парковок, мэрия предлагает сократить бесплатный период пользования с 30 до 15 минут и установить круглосуточный платный режим.

В 2018 году техническое обслуживание парковок по муниципальному контракту стоимостью 470 тыс. рублей осуществляет ООО «Ярославльтранссигнал».