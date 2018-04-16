Калуга, 16 апреля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов распорядился не выделять «ни копейки» на покупку сена для лошадей региональной школы олимпийского резерва по конному спорту. Об этом он заявил 16 апреля на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов

Под областные «санкции» лошади попали из-за нерационального, по мнению властей, использования сотрудниками спортшколы местных сельхозугодий.

«У нас вот конноспортивная школа. Хороший участок земли, прекрасный. Используют абы как. Скосили в прошлом году, не убрали. Сейчас это все погибнет там, то что под этими неубранными рядками… Ну взяли бы от стыда пошли бы, субботник провели, вручную бы убрали и куда-то на край поля отнесли, — обратился губернатор к министру спорта области Алексею Логинову. — А потом поедет покупать корма для лошадей. Валентина Ивановна (министр финансов области Валентина Авдеева), проследите. Ни одной копейки чтобы не давали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Калужского региона также предложил добавить прав велосипедистам и разрешить им не пропускать пешеходов, пользуясь при этом тротуарами для проезда. Тогда, по мнению Артамонова, у жителей появится дополнительный стимул пересесть с автомобиля на велосипед.